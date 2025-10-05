Wikinger-Kodex | Hochleistung in der Politik



Hochleistung in der Politik. Der Mann aus dem Norden, der längst in Deutschland lebt und oft in Österreich tourt redet uns allen ins Gewissen. Ganz besonders aber den sogenannten Leistungsträgern. Indsets dringender Appell in der Ramsau: „Wir brauchen eine neue Hochleistungskultur.“ Wichtiger, vielleicht wichtigster Nachsatz: „auch in der Politik!“ Ja, die würden wir tatsächlich brauchen. Aber wir bekommen sie kaum. Oder wie „Krone“-Leserbriefschreiber Franz Peer aus Linz dieser Tage meinte: „Die Bundesregierung übt sich im Verwalten und zeigt wenig Bereitschaft, das zu tun, was jetzt dringend notwendig ist: Führung zeigen und Klartext reden.“ Unser Leser – und nicht nur er – vermisst auch „Hinstellen und sagen, was ist, tun, was erforderlich ist, und Flagge zeigen“ und findet, moderieren reiche nicht, Leadership sei gefragt. Ja: Hochleistung, Führung, Klartext, Werte: Alles richtig. Das Land und die Menschen im Land verlangen völlig zu Recht danach!