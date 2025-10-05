Jannik Sinner muss wegen Krämpfen aufgeben

„Brutale Bedingungen“

„So will man ganz sicher kein Match gewinnen“, sagte Griekspoor. „Wir hatten hier schon die ganze Woche brutale Bedingungen.“ Das Aus von Sinner ist ein großer Rückschlag für den Südtiroler im Kampf um Platz 1 im ATP-Ranking am Jahresende. Im Race liegt er aktuell 2540 Punkte hinter Leader Carlos Alcaraz.