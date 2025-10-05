Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde 67 Jahre alt

Nierenversagen! Tina Turners Sohn Ike Jr. ist tot

Society International
05.10.2025 21:21
(Bild: Viennareport)

Ike Turner Jr., Sohn von Pop-Ikone Tina Turner, ist tot. Laut der Familie erlag der 67-Jährige einem Nierenversagen.

0 Kommentare

Jacqueline Bullock, Tina Turners Nichte, bestätigte das Ableben des Musikers und Tonmeisters gegenüber der Nachrichtenseite „TMZ“. Der 67-Jährige, der schon seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme hatte – Schlaganfall im September –, starb am Samstag in einem Spital in Los Angeles.

Gewalttätiger Ehemann und Vater
Ike Turner Jr. 1958 als Sohn von Ike Turner und Lorraine Taylor geboren. Doch die Beziehung währte nur kurz und ziemlich bald lernten sich Ike und Tina kennen und lieben. Nach der gemeinsamen Hochzeit adoptierte Tina Ike Jr. Die Höhen und Tiefen des Musiker-Pärchens erlebte Ike Jr. hautnah mit. In einem Interview mit der „Daily Mail“ im Jahr 2018 berichtete der Adoptivsohn, dass sein Vater ihn einmal mit einer 45er-Pistole auf den Kopf geschlagen habe. Das war nach der Scheidung zwischen Ike und Tina.

Lesen Sie auch:
Die verstorbene Rock-Ikone Tina Turner war bis zu ihrem Tod im Jahr 2023 zehn Jahre mit Erwin ...
„Wieder glücklich“
Witwer von Tina Turner zeigt sich mit neuer Liebe
03.08.2025
Nach langer Krankheit
Pop-Ikone Tina Turner (83) gestorben
24.05.2023

Tina lebte länger als zwei ihrer Söhne
Zum Zeitpunkt des Interviews hatte er laut eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren keinen Kontakt mehr zur Tina gehabt. Die Rock-Oma starb am 24. Mai 2023 – ebenfalls nach langer Krankheit. Ike war bereits am 12. Dezember 2007 an einer Überdosis Kokain gestorben. Tina lebte übrigens länger als zwei ihrer Söhne. Ihr ältester Sohn Craig Raymond Turner, den sie mit dem Saxophon-Spieler Raymond Hill bekam, nahm sich im Jahr 2018 im Alter von 59 Jahren das Leben. Vier Jahre später folgte Ronnie Turner – ihr einziges gemeinsames Kind mit Ike. Ronnie erlag einem Krebsleiden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
124.319 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
121.814 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
96.825 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1386 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1062 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
917 mal kommentiert
Symbolbild
Mehr Society International
Wurde 67 Jahre alt
Nierenversagen! Tina Turners Sohn Ike Jr. ist tot
„Hart für Mutter“
Victoria Beckham deutet Schmerz um Brooklyn an!
Judenhass gegen Sänger
Williams-Konzert aus Sicherheitsgründen abgesagt
Schock und Trauer
Beliebte TV-Moderatorin stürzt in Panik in den Tod
Krebserkrankung
Oasis-Star muss große Reunion-Tour unterbrechen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf