Nierenversagen! Tina Turners Sohn Ike Jr. ist tot

Ike Turner Jr., Sohn von Pop-Ikone Tina Turner, ist tot. Laut der Familie erlag der 67-Jährige einem Nierenversagen.
Jacqueline Bullock, Tina Turners Nichte, bestätigte das Ableben des Musikers und Tonmeisters gegenüber der Nachrichtenseite „TMZ“. Der 67-Jährige, der schon seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme hatte – Schlaganfall im September –, starb am Samstag in einem Spital in Los Angeles.
Gewalttätiger Ehemann und Vater
Ike Turner Jr. 1958 als Sohn von Ike Turner und Lorraine Taylor geboren. Doch die Beziehung währte nur kurz und ziemlich bald lernten sich Ike und Tina kennen und lieben. Nach der gemeinsamen Hochzeit adoptierte Tina Ike Jr. Die Höhen und Tiefen des Musiker-Pärchens erlebte Ike Jr. hautnah mit. In einem Interview mit der „Daily Mail“ im Jahr 2018 berichtete der Adoptivsohn, dass sein Vater ihn einmal mit einer 45er-Pistole auf den Kopf geschlagen habe. Das war nach der Scheidung zwischen Ike und Tina.
Tina lebte länger als zwei ihrer Söhne
Zum Zeitpunkt des Interviews hatte er laut eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren keinen Kontakt mehr zur Tina gehabt. Die Rock-Oma starb am 24. Mai 2023 – ebenfalls nach langer Krankheit. Ike war bereits am 12. Dezember 2007 an einer Überdosis Kokain gestorben. Tina lebte übrigens länger als zwei ihrer Söhne. Ihr ältester Sohn Craig Raymond Turner, den sie mit dem Saxophon-Spieler Raymond Hill bekam, nahm sich im Jahr 2018 im Alter von 59 Jahren das Leben. Vier Jahre später folgte Ronnie Turner – ihr einziges gemeinsames Kind mit Ike. Ronnie erlag einem Krebsleiden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.