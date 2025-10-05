Nierenversagen! Tina Turners Sohn Ike Jr. ist tot

Tina lebte länger als zwei ihrer Söhne

Zum Zeitpunkt des Interviews hatte er laut eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren keinen Kontakt mehr zur Tina gehabt. Die Rock-Oma starb am 24. Mai 2023 – ebenfalls nach langer Krankheit. Ike war bereits am 12. Dezember 2007 an einer Überdosis Kokain gestorben. Tina lebte übrigens länger als zwei ihrer Söhne. Ihr ältester Sohn Craig Raymond Turner, den sie mit dem Saxophon-Spieler Raymond Hill bekam, nahm sich im Jahr 2018 im Alter von 59 Jahren das Leben. Vier Jahre später folgte Ronnie Turner – ihr einziges gemeinsames Kind mit Ike. Ronnie erlag einem Krebsleiden.