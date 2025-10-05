Fatis Elfer-Doppel rettet Hütters Monaco Remis
Ligue 1
Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter hat sich am Sonntag in Frankreichs Ligue 1 zuhause mit einem 2:2 gegen OGC Nizza zufriedengeben müssen.
Die Gastgeber lagen nach einer halben Stunde in Rückstand und kassierten gut zehn Minuten später trotz des Ausschlusses eines Nizza-Spielers (34.) das 0:2.
Noch vor der Pause gelang Ansu Fati per Elfer der Anschlusstreffer, der Ex-Barca-Kicker rettete schließlich neuerlich vom Punkt zumindest das Remis des Tabellenfünften.
