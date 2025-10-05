Vorteilswelt
Ligue 1

Fatis Elfer-Doppel rettet Hütters Monaco Remis

Fußball International
05.10.2025 20:09
Ansu Fati
Ansu Fati(Bild: AFP/FREDERIC DIDES)

Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter hat sich am Sonntag in Frankreichs Ligue 1 zuhause mit einem 2:2 gegen OGC Nizza zufriedengeben müssen.

Die Gastgeber lagen nach einer halben Stunde in Rückstand und kassierten gut zehn Minuten später trotz des Ausschlusses eines Nizza-Spielers (34.) das 0:2.

Noch vor der Pause gelang Ansu Fati per Elfer der Anschlusstreffer, der Ex-Barca-Kicker rettete schließlich neuerlich vom Punkt zumindest das Remis des Tabellenfünften.

