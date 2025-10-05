Colts feiern mit Raimann Kantersieg gegen Vegas

Raimann überzeugt

Raimann spielte fehlerfrei und hatte im zweiten Viertel sogar die seltene Chance, einen Touchdown zu fangen. Der Wiener wurde von der Raiders-Verteidigung aber gedeckt und konnte den Pass von Quarterback Daniel Jones nicht sichern. Neben Colts-Runningback Jonathan Taylor, der drei Touchdowns erlief, überzeugte auch Jones mit zwei geworfenen Pässen in die Endzone und die Colts-Verteidigung mit zwei Interceptions.