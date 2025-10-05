Vorteilswelt
NFL

Colts feiern mit Raimann Kantersieg gegen Vegas

US-Sport
05.10.2025 22:18
Bernhard Raimann (Bildmitte)
Bernhard Raimann (Bildmitte)

Die Indianapolis Colts haben in der National Football League (NFL) eine Woche nach der ersten Saisonniederlage eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgefunden. 

Die Gastgeber mit dem österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann fertigten die Las Vegas Raiders am Sonntag 40:6 ab. Mit dem vierten Erfolg im fünften Spiel hielten sich die Colts im Spitzenfeld der Liga und sind bereits frühzeitig auf Play-off-Kurs. Nächsten Sonntag treffen sie auf die Arizona Cardinals.

Raimann überzeugt
Raimann spielte fehlerfrei und hatte im zweiten Viertel sogar die seltene Chance, einen Touchdown zu fangen. Der Wiener wurde von der Raiders-Verteidigung aber gedeckt und konnte den Pass von Quarterback Daniel Jones nicht sichern. Neben Colts-Runningback Jonathan Taylor, der drei Touchdowns erlief, überzeugte auch Jones mit zwei geworfenen Pässen in die Endzone und die Colts-Verteidigung mit zwei Interceptions.

