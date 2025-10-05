Linz beendet Negativserie gegen Meister Salzburg

Die Partie von Meister Salzburg in Linz verlief ungeachtet des schlechten Saisonstarts der Linzer mit zuletzt fünf Pleiten in Serie ausgeglichen. Travis St. Denis erzielte nach perfekter Vorarbeit von Michael Raffl kurz vor Ende des ersten Abschnitts das 1:0 für die Gäste. Brian Lebler glich fünf Minuten nach Wiederbeginn aus. Im Schlussdrittel gelang Verteidiger Logan Roe (46.) die Führung für Linz, die aber nicht lange hielt. Benjamin Nissner (50.) stellte auf 2:2. In der Schlussphase waren die Black Wings mehrmals knapp dran am dritten Treffer, dieser glückte Travis Barron letztlich erst in der fünften Minute der Verlängerung.