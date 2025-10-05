Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Darwinfinken in Gefahr

Der Überlebenskampf auf den Galapagos-Inseln

Podcast
05.10.2025 21:15
Die parasitäre Fliege Philornis downsi, die vermutlich beim Import von Obst in den 1960er-Jahren ...
Die parasitäre Fliege Philornis downsi, die vermutlich beim Import von Obst in den 1960er-Jahren auf Galapagos eingeschleppt worden ist, bedroht bis heute die Darwinfinken.(Bild: Fessl, Universität Wien)

Verhaltensbiologin Sabine Tebbich ist diesmal zu Gast im „Wiener Wissen“-Podcast bei Elisabeth Oberzaucher. Sie erforscht, wie Tiere sich an verändernde Umweltbedingungen anpassen. Seit über 25 Jahren engagiert sie sich zudem im Naturschutz auf den Galapagos-Inseln und entwickelt Strategien zur Rettung der bedrohten Finkenarten.

0 Kommentare

Eingeschleppte Tiere, Pflanzen, Krankheitserreger und Parasiten stellen weltweit eine große Bedrohung für die Biodiversität dar. Besonders gefährdet sind kleine einheimische Populationen, wie zum Beispiel die Darwinfinken auf den Galapagos-Inseln.

Sabine Tebbich forscht da, wo andere Urlaub machen und setzt sich für den Schutz der ...
Sabine Tebbich forscht da, wo andere Urlaub machen und setzt sich für den Schutz der Darwinfinken ein.(Bild: krone.tv )

Erfahren Sie, warum unter anderem Vampirfliegen eine große Bedrohung für die dort heimischen Vogelarten sind und was Sabine Tebbich und ihr Team dieser Gefahr entgegenzusetzen haben. Ein spannendes Gespräch über jahrelange Feldforschung, die einem den vollen Körpereinsatz abverlangt und faszinierende Einblicke in Wissenschaft, Naturschutz und den unermüdlichen Einsatz für das Überleben einer einzigartigen Tierwelt.

Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
124.319 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
121.814 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
96.825 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1386 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1062 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
917 mal kommentiert
Symbolbild
Mehr Podcast
Darwinfinken in Gefahr
Der Überlebenskampf auf den Galapagos-Inseln
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 68
4 Spiele, 3 Ligen – das ist Unterhaus pur!
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 67
Sieg bestätigt: „Im Derby geht es um die Ehre“
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 66
„Grob fahrlässig – machen die Tore einfach nicht“
Franz Gasselsberger
Über Versäumtes und seine Lieblingsrolle als Opa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf