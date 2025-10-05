Der Überlebenskampf auf den Galapagos-Inseln

Erfahren Sie, warum unter anderem Vampirfliegen eine große Bedrohung für die dort heimischen Vogelarten sind und was Sabine Tebbich und ihr Team dieser Gefahr entgegenzusetzen haben. Ein spannendes Gespräch über jahrelange Feldforschung, die einem den vollen Körpereinsatz abverlangt und faszinierende Einblicke in Wissenschaft, Naturschutz und den unermüdlichen Einsatz für das Überleben einer einzigartigen Tierwelt.