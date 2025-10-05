Der Zauber der Hexen ist los

LIVE: Mönchengladbach gegen Freiburg
Kraftvoll und unterhaltsam zaubert Neo-Intendant Andreas Gergen den Musical-Hit „Wicked“ auf die Bühne des Stadttheaters in Baden. Noch zu sehen bis 30. April 2026.
Mit einem Paukenschlag der musikalischen Art startete Andreas Gergen seine Ära als neuer Intendant der Bühne Baden. Sein Geheimrezept für den geglückten Startschuss: Die österreichische Erstaufführung eines Musical-Highlights, das auf der Leinwand mit Weltstars wie Ariana Grande Erfolge feierte.
