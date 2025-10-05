Moschee in Brand gesteckt: Hassverbrechen vermutet

„Es hätte auch als Mord enden können“

Ein Angestellter der Moschee, der zum Zeitpunkt des Angriffs im Inneren war, erklärte gegenüber dem Nachrichtensender BBC, dass zwei Personen zunächst versucht hätten, das Eingangstor zu öffnen. Nachdem der Versuch fehlgeschlagen habe, sei eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und diese angezündet worden. „Es hätte auch als Mord enden können“, zeigte sich der Angestellte erschüttert.