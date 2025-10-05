Neu auf Netflix: Ed Gein, das Monster von nebenan

True Crime ist ein unerschöpflicher Quell immer neuer Formate. In seiner erfolgreich auf Netflix laufenden „Monster“-Anthologie hat Ryan Murphy mit Jeffrey Dahmer und den Menendez-Brüdern bereits einschlägige Stars der Serienkiller-Zunft beleuchtet. Die jetzt angelaufene dritte Staffel rückt Frauenmörder und Leichenräuber Ed Gein (gespielt von Charlie Hunnam) ins Zentrum. Krone+ erzählt die reale Geschichte hinter der Netflix-Interpretation: