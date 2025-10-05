„Mein Respekt vor David ist noch einmal gewachsen“

„Als David mir vor dem Spiel in Almaty geschrieben hat, dass er von Anfang spielt, habe ich mich total für ihn gefreut. Ich weiß, wie hart er arbeitet. Ich habe in den letzten Wochen seine Mischung aus Hunger und Geduld bewundert. Er wollte sich unbedingt wieder auf dem Platz beweisen. Gleichzeitig hat er gewusst, dass er weiter sehr diszipliniert in seinen Gedanken sein muss. Das war echt beeindruckend, eine kraftvolle Inspiration.“