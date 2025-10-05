Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Pastor staunt

„Mein Respekt vor David ist noch einmal gewachsen“

Fußball International
05.10.2025 18:30
Nach dem Champions-League-Finale 2022 holte David Alaba seinen Freund Jan Kohler auf den Rasen ...
Nach dem Champions-League-Finale 2022 holte David Alaba seinen Freund Jan Kohler auf den Rasen des Stade de France und machte ein Erinnerungsfoto mit ihm.(Bild: Marco Michalzik)

Jan Kohler, Pastor der Hillsong Church in München, erzählt über den Weg seines Freundes David Alaba zurück in die Startelf von Real Madrid. Wie Österreichs Fußballstar trotz vieler lästiger Begleitgeräusche im Sommer immer den Fokus hielt und gegen Almaty in der Champions League die erste Ernte seiner Saat einfuhr. In den anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen San Marino und Rumänien will Alaba weiter ernten.

0 Kommentare

„Als David mir vor dem Spiel in Almaty geschrieben hat, dass er von Anfang spielt, habe ich mich total für ihn gefreut. Ich weiß, wie hart er arbeitet. Ich habe in den letzten Wochen seine Mischung aus Hunger und Geduld bewundert. Er wollte sich unbedingt wieder auf dem Platz beweisen. Gleichzeitig hat er gewusst, dass er weiter sehr diszipliniert in seinen Gedanken sein muss. Das war echt beeindruckend, eine kraftvolle Inspiration.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
122.141 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
115.208 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
95.089 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1352 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
912 mal kommentiert
Symbolbild
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
900 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Pastor staunt
„Mein Respekt vor David ist noch einmal gewachsen“
Serbische SuperLiga
LIVE: Krusevac gegen Roter Stern mit Arnautovic
La Liga
FC Barcelona geht in Sevilla unter
Premier League
LIVE: Haaland bringt Manchester City in Führung
Deutsche Bundesliga
Stuttgart feiert Pflichtsieg gegen Heidenheim
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf