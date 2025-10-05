„Mein Respekt vor David ist noch einmal gewachsen“

Jan Kohler, Pastor der Hillsong Church in München, erzählt über den Weg seines Freundes David Alaba zurück in die Startelf von Real Madrid. Wie Österreichs Fußballstar trotz vieler lästiger Begleitgeräusche im Sommer immer den Fokus hielt und gegen Almaty in der Champions League die erste Ernte seiner Saat einfuhr. In den anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen San Marino und Rumänien will Alaba weiter ernten.
„Als David mir vor dem Spiel in Almaty geschrieben hat, dass er von Anfang spielt, habe ich mich total für ihn gefreut. Ich weiß, wie hart er arbeitet. Ich habe in den letzten Wochen seine Mischung aus Hunger und Geduld bewundert. Er wollte sich unbedingt wieder auf dem Platz beweisen. Gleichzeitig hat er gewusst, dass er weiter sehr diszipliniert in seinen Gedanken sein muss. Das war echt beeindruckend, eine kraftvolle Inspiration.“
