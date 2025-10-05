„Darauf habe ich eine glasklare Antwort“

Sollte nicht passieren, aber passiert halt.“ Reini Ranftl brachte Austrias 0:1-Betriebsunfall gegen BW Linz knackig auf den Punkt. Aber war’s überhaupt ein Betriebsunfall? Oder ist es nicht längst rot-weiß-rote Ligarealität, dass jeder gegen jeden jederzeit gewinnen kann?