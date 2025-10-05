„Darauf habe ich eine glasklare Antwort“

LIVE: Mönchengladbach gegen Freiburg
Deutsche Bundesliga
Warum der junge Weg der Wiener Austria Auf und Abs mit sich bringt. Was bei der knappen 0:1-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz gefehlt hat. Wie die Routiniers wie Reini Ranftl auf die bisherigen Ergebnisse reagieren.
Sollte nicht passieren, aber passiert halt.“ Reini Ranftl brachte Austrias 0:1-Betriebsunfall gegen BW Linz knackig auf den Punkt. Aber war’s überhaupt ein Betriebsunfall? Oder ist es nicht längst rot-weiß-rote Ligarealität, dass jeder gegen jeden jederzeit gewinnen kann?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.