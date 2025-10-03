Opfer überwiesen 100.000 Euro an Internet-Betrüger

Die Opfer haben eines gemeinsam: Sie waren beide zu gutgläubig. Einem 59-jährigen Flachgauer wurde eine Bestellung zum Verhängnis. Er stieß auf einer Website auf ein nur auf den ersten Blick günstiges landwirtschaftliches Fahrzeug und schlug zu. Der Mann überwies 60.000 Euro auf ein deutsches Konto. Auf die Lieferung wartete er vergeblich. Der Kontakt zu dem Unbekannten brach ab.