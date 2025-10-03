Randalierer ging auf Barbesitzer und Polizei los

Ex-Landeschef Haslauer geht unter die Unternehmer
Festgenommen wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Barbesucher (31) im Salzburger Bad Hofgastein: Der Iraner hatte zuvor in dem Lokal randaliert und den Besitzer bedroht. Er verletzte dann noch zwei Polizisten.
Der 31-jährige Iraner war offensichtlich alkoholisiert. Er kam trotz eines Lokalverbotes zu der Bar zurück und verhielt sich äußerst aggressiv. Er beschädigte die Eingangstür, versuchte einen Gast mit einem Fußtritt zu verletzten und geriet mit dem Besitzer in Streit.
Als Polizisten einschritten, drehte der Mann komplett durch: Er verletzte zwei Beamte, wurde festgenommen und in die Salzburger Justizanstalt überstellt. Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung folgen.
