Pkw überschlug sich: 16-Jährige verletzt

„Kickl ist herzlich eingeladen, zu mir zu kommen!“
Interview Erzbischof
Aus noch unbekannter Ursache kam in der Nacht auf Freitag im Salzburger Schwarzach ein Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Lenker und zwei Mitfahrer blieben unverletzt – im Gegensatz zu einer weiteren Mitfahrerin.
Die 16-Jährige verletzte sich, begab sich selbstständig ins Spital. Die Feuerwehr Schwarzach rückte mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen zum Unfallort aus und übernahm die Aufräum- und Bergearbeiten.
Für den Lenker hat der Unfall noch ein unliebsames Nachspiel. Er ist noch Probeführerscheinbesitzer, der Alkotest schlug bei 0,14 Promille – und damit leicht über dem erlaubten Wert von 0,10 Promille – an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.