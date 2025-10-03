Ex-Landeschef Haslauer geht unter die Unternehmer

Der Salzburger Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sortiert seine berufliche Zukunft nach seinem Rücktritt weiterhin neu. Jetzt hat er Unternehmensanteile an einem Familienbetrieb übernommen.
Vor gut einer Woche hat Christina Haslauer, Gattin von Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), wie berichtet eine eigene Kanzlei im Firmenbuch eingetragen. Es war der Startschuss für das gemeinsame Unternehmerleben des Ehepaares. Die unternehmerische Alleinherrschaft von Christina im Hause Haslauer währte allerdings nicht lange. Seit Donnerstag steht auch der Ex-Landeschef als Miteigentümer und Geschäftsführer im Firmenbuch. Er muss sich allerdings mit einer Minderheitenrolle zufriedengeben.
Die Mehrheit im Familienbetrieb hält weiterhin Ehefrau Christina. Auch der Name wurde geändert, die Kanzlei firmiert jetzt als „Haslauer Rechtsanwälte GmbH“. Langweilig wird Haslauer auch als Co-Geschäftsführer nicht. Er sitzt weiterhin in mehreren Aufsichtsräten, Stiftungsräten und Reformgruppen.
