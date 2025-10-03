Ex-Landeschef Haslauer geht unter die Unternehmer

Vor gut einer Woche hat Christina Haslauer, Gattin von Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), wie berichtet eine eigene Kanzlei im Firmenbuch eingetragen. Es war der Startschuss für das gemeinsame Unternehmerleben des Ehepaares. Die unternehmerische Alleinherrschaft von Christina im Hause Haslauer währte allerdings nicht lange. Seit Donnerstag steht auch der Ex-Landeschef als Miteigentümer und Geschäftsführer im Firmenbuch. Er muss sich allerdings mit einer Minderheitenrolle zufriedengeben.