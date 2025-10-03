„Kickl ist herzlich eingeladen, zu mir zu kommen!“

Kickl zitierte bei seiner Rede den Apostel Paulus. Er wolle – wie Paulus – den Menschen Glaube, Hoffnung und Liebe zurückgeben. In derselben Rede spricht er davon, wie Hannibal in den Krieg ziehen zu müssen, Kettenhandschuhe anzuziehen, Schlachten führen zu müssen. Wie ordnen Sie die Mischung aus biblischen Botschaften und Kriegsrhetorik ein?

Die Geschichte bezeugt tragischerweise immer wieder Gewalt mit religiösem Motiv. Aber für mich und für die Kirche heute, die in der Welt immer wieder zum Frieden aufruft, ist klar: Das Evangelium ist Frohbotschaft für alle Menschen – besonders für die Schwachen, die Leidenden und Armen in unserer Gesellschaft, gemäß der Seligpreisungen Jesu. Es ist vor allem eine klare Stimme für den Frieden.