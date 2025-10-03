Revoluzzer-Nonnen bekamen besonderes Geschenk

„Ein Monat sind wir jetzt hier. Aber das ist die Krönung!“ Schwester Rita konnte ihr Glück kaum fassen. Am Donnerstag baute eine deutsche Firma in dem besetzen Kloster Goldenstein die Ersten von insgesamt vier Treppenliften ein – und das zum Nulltarif. „Das ist wirklich wunderbar, wir sind unendlich dankbar“, strahlte die Ordensschwester. Ihre beiden Mitstreiterinnen Rita und Bernadette konnten ihr nur zustimmen. „Lange wär das nicht mehr gegangen mit meinem Kreuz“, meinte Schwester Bernadette.