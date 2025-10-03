Familienstreit eskaliert – Türken verprügeln sich
In Fußgängerzone
Die bayerische Polizei bittet um Hinweise, tappt aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Beteiligten im Dunklen. Fakt ist: Am Donnerstagnachmittag flogen in der Fußgängerzone von Bad Reichenhall die Fäuste. Mittendrin: eine türkische Familie.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten gegen 16.45 Uhr ein 23-jähriger Türke und sein Onkel (61) aneinander. Der zunächst verbale Streit eskalierte rasch, es soll zu mehreren Faustschlägen gekommen sein.
Zudem sollen gegenseitige Bedrohungen in türkischer Sprache ausgesprochen worden sein. Es wurde gegen beide Beteiligte ein Strafverfahren eingeleitet.
