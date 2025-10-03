Letsch übt scharfe Kritik am eigenen Team

Nicht der „perfekte Tag“

Diesmal parierte Torhüter Alexander Schlager in der Anfangsphase zwar einen Elfmeter, leitete mit einem Abspielfehler vor dem 0:1 aber auch die Niederlage ein. „Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir nicht mutig genug sind, wenn wir nicht rausattackieren, wenn wir uns eher immer fallen lassen und nie Druck aufbauen“, meinte der ÖFB-Teamgoalie. „Wir haben aber auch gesehen, dass wir sie zu Fehlern zwingen können, wenn wir mutig sind.“ Schlager forderte spielerische Lösungen – auch gegen Topteams. „Wir sehen gar keinen Ball mehr, wenn wir einfach versuchen, jeden Ball lang zu spielen.“