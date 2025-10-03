Vorteilswelt
WEGA rückte an

Ganzes Waffenlager bei Wiener (82) entdeckt

Wien
03.10.2025 12:55

Donnerstagfrüh rückten Polizei und Rettung zu einem Einsatz in Wien-Josefstadt aus – eigentlich, um einem 82-jährigen Mann medizinisch zu helfen. Doch was die Beamten in seiner Wohnung fanden, ließ die Alarmglocken schrillen.

Denn gleich mehrere Schusswaffen, dazu Hieb- und Stichwaffen sowie sogar ein verbotener Gehstock mit Metallspitze lagen in seiner Wohnung. Doch damit nicht genug: Auch Gegenstände mit nationalsozialistischem Hintergrund wurden entdeckt.

Waffen sichergestellt
Sofort wurde die Spezialeinheit WEGA beigezogen, die die Waffen sicherstellte. Gegen den Pensionisten wurden Anzeigen nach dem Waffengesetz und dem Verbotsgesetz erstattet, zudem erhielt er ein vorläufiges Waffenverbot.

Die Polizei fand auch Messer mit Hakenkreuz in der Wohnung.
Bei dem Pensionisten wurde ein ganzes Waffenarsenal und auch NS-Devotionalien mit Hakenkreuzen gefunden.(Bild: LPD Wien, Krone KREATIV)

Der 82-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.

Wien
