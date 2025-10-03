Münchner Sicherheitskreise: Es waren große Drohnen

Nach den aufsehenerregenden Sichtungen tappen die Beamten noch immer im Dunklen. Obwohl die Polizei bereits kurz nach dem ersten Alarm mit Drohnen-Abwehrtechnik vor Ort eintraf, seien die Flugkörper nicht mehr auffindbar gewesen. Trotz „umfangreicher Fahndungsmaßnahmen“ habe man keinen Verursacher ausfindig machen können. Man habe das Gelände aus der Luft abgesucht – feststellen konnte man demnach jedoch nichts.