Blechlawinen in Tirol am Tag der Deutschen Einheit

Fahrbahnsanierung auf Luegbrücke

Wichtige Info noch für alle, die in den kommenden Wochen auf der A13 Brennerautobahn unterwegs sind: Am Montag startet die Asfinag mit Fahrbahnsanierungen auf der Luegbrücke. „Für Verkehrsteilnehmer bedeutet dies, dass zwischen 6. und 17. Oktober während des Tages lediglich eine Fahrspur pro Richtung auf der Luegbrücke zur Verfügung steht. Die eigentlichen Hauptarbeiten finden in der Nacht statt. Das ist jedoch nur mit einem zusätzlichen Lkw-Fahrverbot für diesen Zeitraum möglich“, hieß es.