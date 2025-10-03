Anglikanische Kirche bekommt erstmals Erzbischöfin

Heute hat die anglikanische Kirche je nach Angaben 77 bis 85 Millionen Mitglieder weltweit, unter anderem auch in den USA, Australien und in mehreren Ländern Afrikas. In den vergangenen Jahrzehnten waren unter anderem das Zulassen der Weihe von Frauen zu Geistlichen sowie der Umgang mit Homosexuellen Streitfragen. Seit Dezember 2023 können in der Church of England gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden, in vielen Nationalkirchen ist die Weihe von Frauen zu Geistlichen, teils auch zu Bischöfinnen zugelassen.