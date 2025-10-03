Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Star-Paar trennt sich

Loughlin & Giannulli: Ehe-Aus nach 27 Jahren

Society International
03.10.2025 13:09
Lori Loughlin und Mossimo Giannulli nach einer Gerichtsverhandlung im Jahr 2019 wegen des ...
Lori Loughlin und Mossimo Giannulli nach einer Gerichtsverhandlung im Jahr 2019 wegen des Uni-Zulassungsskandals um ihre Töchter.(Bild: APA/AFP/Joseph Prezioso)

Nach fast drei Jahrzehnten Ehe haben die „Full House“-Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Designer-Ehemann Mossimo Giannulli beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Gemeinsam haben sie die Töchter Isabella Rose (27) und Olivia Jade (26), doch nun legen sie eine Pause in ihrer Ehe ein. 

0 Kommentare

Eine Scheidung ist aktuell nicht geplant – wie Loughlins Sprecherin Elizabeth Much gegenüber „People“ erklärte: „Sie leben getrennt und nehmen sich eine Auszeit, ohne dass rechtliche Schritte eingeleitet wurden.“

Die Nachricht kommt nur wenige Monate, nachdem Loughlin und Giannulli im Februar ihr 1.100 Quadratmeter großes Haus in Kalifornien für 16,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten hatten – weniger als fünf Jahre, nachdem sie es für 9,5 Millionen Dollar erworben hatten.

Im Mai 2020 bekannten sich die beiden des Post- und Überweisungsbetrugs schuldig, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, 500.000 Dollar für die Zulassung ihrer Töchter an der University of Southern California gezahlt zu haben. Die beiden jungen Frauen wurden fälschlicherweise als Mitglieder des Ruder-Teams der Universität geführt, obwohl keine von ihnen den Sport betrieb.

Lesen Sie auch:
Nach 19 Jahren Ehe ging die Beziehung in die Brüche.
Ehe nicht zu retten
Nun ging‘s rasch: Kidman reichte die Scheidung ein
30.09.2025
Angst vor Corona
Lori Loughlin im Gefängnis „mit Nerven am Ende“
24.11.2020
Nach Haft wieder frei
Lori Loughlin: Im Privatjet aus dem Gefängnis
29.12.2020

Zwei Monate Gefängnis
Loughlin wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, Mossimo musste fünf Monate absitzen. Auch wenn die 61-Jährige nie direkt über den Skandal gesprochen hat, betonte sie im vergangenen Jahr, wie wichtig ihr Vergebung sei und dass sie nicht an Negativität festhalten wolle. Im Gespräch mit dem Magazin „First for Women“ offenbarte sie: „Ich versuche, ein Mensch zu sein, der vergeben kann. Ich bin nicht jemand, der an Dingen festhält.

Jeder erlebt Dinge. Wir alle waren schon in der Situation, um Vergebung zu bitten – aber um das zu tun, muss man auch lernen, selbst vergeben zu können.“

Niemand sei perfekt – jeder mache Fehler. „Deshalb wurde mir immer beigebracht, Dinge loszulassen. Und ich glaube, für die eigene Gesundheit muss man das auch tun, weil man Negativität nicht festhalten darf. Das Leben ist zu kurz“, betonte die Schauspielerin.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
235.503 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
210.850 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
179.946 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
839 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
769 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Society International
Star-Paar trennt sich
Loughlin & Giannulli: Ehe-Aus nach 27 Jahren
Brief an Richter
„Diddy“ Combs winselt vor Strafverkündung um Gnade
Nach Turtel-Trip
Nina Dobrev plaudert aus: Das läuft mit Zac Efron!
Freut sich über Erfolg
Neues Lebensgefühl: Kiewel speckte 10 Kilo ab
Hollywood-Protest
Jane Fonda ruft zum Kampf für Meinungsfreiheit auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf