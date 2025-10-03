Loughlin & Giannulli: Ehe-Aus nach 27 Jahren

Zwei Monate Gefängnis

Loughlin wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, Mossimo musste fünf Monate absitzen. Auch wenn die 61-Jährige nie direkt über den Skandal gesprochen hat, betonte sie im vergangenen Jahr, wie wichtig ihr Vergebung sei und dass sie nicht an Negativität festhalten wolle. Im Gespräch mit dem Magazin „First for Women“ offenbarte sie: „Ich versuche, ein Mensch zu sein, der vergeben kann. Ich bin nicht jemand, der an Dingen festhält.