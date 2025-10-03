Loughlin & Giannulli: Ehe-Aus nach 27 Jahren

Nach fast drei Jahrzehnten Ehe haben die „Full House“-Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Designer-Ehemann Mossimo Giannulli beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Gemeinsam haben sie die Töchter Isabella Rose (27) und Olivia Jade (26), doch nun legen sie eine Pause in ihrer Ehe ein.
Eine Scheidung ist aktuell nicht geplant – wie Loughlins Sprecherin Elizabeth Much gegenüber „People“ erklärte: „Sie leben getrennt und nehmen sich eine Auszeit, ohne dass rechtliche Schritte eingeleitet wurden.“
Die Nachricht kommt nur wenige Monate, nachdem Loughlin und Giannulli im Februar ihr 1.100 Quadratmeter großes Haus in Kalifornien für 16,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten hatten – weniger als fünf Jahre, nachdem sie es für 9,5 Millionen Dollar erworben hatten.
Im Mai 2020 bekannten sich die beiden des Post- und Überweisungsbetrugs schuldig, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, 500.000 Dollar für die Zulassung ihrer Töchter an der University of Southern California gezahlt zu haben. Die beiden jungen Frauen wurden fälschlicherweise als Mitglieder des Ruder-Teams der Universität geführt, obwohl keine von ihnen den Sport betrieb.
Zwei Monate Gefängnis
Loughlin wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, Mossimo musste fünf Monate absitzen. Auch wenn die 61-Jährige nie direkt über den Skandal gesprochen hat, betonte sie im vergangenen Jahr, wie wichtig ihr Vergebung sei und dass sie nicht an Negativität festhalten wolle. Im Gespräch mit dem Magazin „First for Women“ offenbarte sie: „Ich versuche, ein Mensch zu sein, der vergeben kann. Ich bin nicht jemand, der an Dingen festhält.
Jeder erlebt Dinge. Wir alle waren schon in der Situation, um Vergebung zu bitten – aber um das zu tun, muss man auch lernen, selbst vergeben zu können.“
Niemand sei perfekt – jeder mache Fehler. „Deshalb wurde mir immer beigebracht, Dinge loszulassen. Und ich glaube, für die eigene Gesundheit muss man das auch tun, weil man Negativität nicht festhalten darf. Das Leben ist zu kurz“, betonte die Schauspielerin.
