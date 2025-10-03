Kristina Sprenger als Mann auf der Bühne

Gestern Abend wurde das Stadttheater Berndorf zum Hotspot der Herbstfestspiele. Kristina Sprenger, die nicht nur als Intendantin, sondern auch als Hauptdarstellerin glänzt, sorgte mit der Erfolgs-Komödie „KUNST“ von Yasmina Reza für einen echten Volltreffer. Wir waren dabei! Mehr dazu im Video.