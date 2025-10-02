Sparstift gibt den Nachwuchstalenten Chance

Dass die Volleyball-Frauen der PSVBG Salzburg in der am Samstag startenden Saison (in Purgstall) überhaupt noch in der höchsten Austrian Volley League mitwirken, war kurz unsicher. Wegen des Ausstiegs eines großen Sponsors stand die Erstligatauglichkeit auf der Kippe. Der Verein konnte sich aber stabilisieren. Das Gesamtbudget von rund 130.000 Euro sollte für die komplette Spielzeit für Erstliga-Damen, Zweitliga-Herren und jegliche Nachwuchsteams reichen. Zudem könnten bald zwei neue Sponsoren unterschreiben, die das Nervenkostüm des Kassiers entspannen würden.