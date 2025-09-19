18 Millionen Euro: Beschneiung sichert Ski-Winter

„Skifahren wird zu einem großen Teil in den Familien weitervererbt“, sagt Girardoni. Aber was, wenn die Eltern gar keinen Bezug dazu haben? In Wien läuft seit zwei Jahren ein Pilotversuch, bei dem Volksschulkinder auf der Hohen Wand zwei Tage auf Matten erste Ski-Versuche machen und dann einen Tag im Schnee verbringen – die Zwischenbilanz ist positiv. Heuer kommen die Wiener Kinder auch aufs Stuhleck. Girardoni: „Es spricht nichts dagegen, derartige Projekte in der Zukunft auch in der Steiermark zu machen.“