Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mangel an Naturschnee

18 Millionen Euro: Beschneiung sichert Ski-Winter

Steiermark
19.09.2025 12:10
Schneekanonen spielen im Wintertourismus eine immer größere Rolle.
Schneekanonen spielen im Wintertourismus eine immer größere Rolle.(Bild: Wallner Hannes)

Naturschnee war im vergangenen Winter Mangelware, dennoch war er für die steirischen Seilbahnbetriebe höchst erfolgreich. Kein Wunder, dass auch heuer 18 Millionen Euro in Beschneiung investiert werden. Um die Zukunft des Wintersports zu sichern, muss aber auch um Ski-Nachwuchs in den Städten gerungen werden.

0 Kommentare

Vier Millionen Ersteintritte (im Jahr davor: 3,7 Millionen), 135 Millionen Euro Kassenumsatz (davor: 123,5 Millionen) und 45,5 Millionen Beförderungen (davor: 40,1 Millionen): Es sind deutliche Steigerungen, welche die steirische Seilbahnbranche im Winter 2024/25 verzeichnen konnte. Und das, obwohl der späte Osterntermin und der mangelnde Naturschnee den Betrieben nicht in die Karten spielte.

„Das zeigt: Die Gäste sind mit den Pisten zufrieden, unsere Beschneiung funktioniert sehr gut“, sagt Seilbahnsprecher und Stuhleck-Geschäftsführer Fabrice Girardoni am Rande der jährlichen Seilbahnertagung am Freitag am Loser. Kunstschnee ist also längst breit akzeptiert. Alleine heuer werden in der Steiermark 18 Millionen Euro in Beschneiungsanlagen investiert. Girardoni nennt das eine „Zukunftsabsicherung“.

Von links: Fachgruppen-Geschäftsführer Oliver Käfer, Obmann-Stellvertreter Daniel Berchthaller, ...
Von links: Fachgruppen-Geschäftsführer Oliver Käfer, Obmann-Stellvertreter Daniel Berchthaller, Loser-Geschäftsführer Rudolf Huber, Landtagsabgeordnete Eva-Maria Kroismayr-Baier, Obmann Fabrice Girardoni, Tourismusverband-Geschäftsführerin Pamela Binder, Altaussee-Bürgermeister Gerald Loitzl, Bezirkshauptmann Liezen Nico Groger, Narzissenkönigin Magdalena Egger und Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk(Bild: Klaus Krumboeck Fotografie)

Seilbahn wird wiederverwendet
Insgesamt hat die Branche im Sommer etwa 100 Millionen Euro in die Hand genommen. Dabei stechen drei Seilbahnprojekte im Ennstal heraus: Eine neue Zehner-Gondelbahn am Hauser Kaibling und eine Achter-Sesselbahn auf der Planai sorgen für eine leistungsstärkere Verbindung der zwei Skigebiete.

Und auf der bereits im Bundesland Salzburg liegenden Fageralm (Teil der steirischen Reiteralm-Bergbahnen) löst eine Achter-Seilbahn zwei bestehende Doppelsesselbahnen ab. Es handelt sich um „Upcycling“, denn die Bahn wurde gebraucht von den Großarler Bergbahnen (Salzburg) übernommen. Der Großteil der mechanischen Anlagenteile wie Tal-, Bergstation und Stützen wird dabei wiederverwendet.  

Zitat Icon

Wir hoffen, unseren Gästen mit der Bahn noch mehr Komfort bieten zu können, auch der Nachhaltigkeitsgedanke ist uns sehr wichtig.

Daniel Berchthaller, Reiteralm Bergbahnen

Immer mehr Ältere, immer mehr Migranten
Die Investitionen sind laut Giradoni auf 30 bis 40 Jahre angelegt. Das zeigt: Der Skisport soll in der Steiermark allen Unkenrufen zum Trotz weiter eine wichtige Rolle spielen. Nichtsdestotrotz muss man auf den demografischen Wandel reagieren: Immer mehr ältere Skifahrer werden auf den Pisten unterwegs sein. Und unter den Jüngeren wird der Anteil an Migranten immer größer. 

„Skifahren wird zu einem großen Teil in den Familien weitervererbt“, sagt Girardoni. Aber was, wenn die Eltern gar keinen Bezug dazu haben? In Wien läuft seit zwei Jahren ein Pilotversuch, bei dem Volksschulkinder auf der Hohen Wand zwei Tage auf Matten erste Ski-Versuche machen und dann einen Tag im Schnee verbringen – die Zwischenbilanz ist positiv. Heuer kommen die Wiener Kinder auch aufs Stuhleck. Girardoni: „Es spricht nichts dagegen, derartige Projekte in der Zukunft auch in der Steiermark zu machen.“

Lesen Sie auch:
Karl Schmidhofer kam in Mariazell nicht zum Zug.
Mariazeller Skiberg
Korb für Steirer: Bürgeralpe kommt in Wiener Hände
17.09.2025
Mariazeller Skiberg
Korb für Steirer: Bürgeralpe kommt in Wiener Hände
17.09.2025
Skifahren in Wien?
Hacker: „Aus einer Fantasie ist Realität geworden“
11.12.2024

Rettung für Mariazeller Bürgeralm
Zwei Tage vor der Seilbahner-Tagung am Loser wurde bekannt, dass es einen neuen Eigentümer für die insolvente Mariazeller Bürgeralpe gibt. Eine Wiener Gruppe, deren Mitglieder sich noch bedeckt halten, hat den Zuschlag erhalten. Der Betrieb dürfte also weitergehen. „Das ist wichtig, auch für die regionale Wertschöpfung“, betont Girardoni. Für die Betriebe im Ort wäre es eine Katastrophe, wenn die Lifte stillstehen würden. 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SteiermarkSalzburg
WinterSommer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.960 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
138.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.838 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1619 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf