Bauer bei Traktorabsturz schwer verletzt

Ein Landwirt kam beim Düngen auf der Hölzlalm in Unken mit seinem Traktor vom Weg ab und stürzte über einen Abhang. Der schwer verletzte Fahrzeuglenker wurde vom Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins Landeskrankenhaus geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Unken übernahm die Bergung des Traktors.