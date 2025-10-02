Bauer bei Traktorabsturz schwer verletzt

Ein Ländermatch auf zwei Rädern in den USA
In Unken kam es am Donnerstagnachmittag zum Absturz eines Traktors. Der Lenker des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall im Bereich der Hölzlalm schwer verletzt.
Ein Landwirt kam beim Düngen auf der Hölzlalm in Unken mit seinem Traktor vom Weg ab und stürzte über einen Abhang. Der schwer verletzte Fahrzeuglenker wurde vom Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins Landeskrankenhaus geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Unken übernahm die Bergung des Traktors.
