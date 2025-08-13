Schleritzko: „Mehr Studienplätze für junge Ärzte“

Die bevorstehende Pensionierungswelle wird den enormen Ärztemangel in Niederösterreich weiter verschärfen. Doch etwas „Verstärkung“ ist in Aussicht: Sogenannte LGA-Kandidaten wurden von der Landesgesundheitsagentur vor den Tests besonders betreut und informiert.

Start ins Medizinstudium

Von diesen werden nach der Studienprüfung 30 Kandidaten in Wien auf regulären Plätzen studieren, sieben erhalten einen gewidmeten Studienplatz. In Linz werden 14 reguläre und ein gewidmeter Platz besetzt.