Köttmannsdorf

Ein leistbarer Wohnkomplex für alle Generationen

Kärnten
02.10.2025 16:00
Drei neue Häuser entstehen im Ortszentrum von Köttmannsdorf. Am Mittwoch erfolgte der ...
Drei neue Häuser entstehen im Ortszentrum von Köttmannsdorf. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich.(Bild: Arbeiter Dieter)

Leistbares Wohnen soll den Ortskern von Köttmannsdorf beleben. Bis März 2027 werden hier, aufgeteilt auf drei Gebäudekomplexe, insgesamt 27 Wohnungen gebaut.

Fünf Millionen Euro nimmt die Bauvereinigung Fortschritt in die Hand und baut im Ortskern von Köttmannsdorf gleich drei neue Gebäude. „Wir schaffen hier nicht nur Wohnungen, sondern ein Quartier, das das Zusammenleben stärkt. Leistbar, barrierefrei und mitten im Ort – so sieht nachhaltige Wohnbaupolitik aus“, sagt Wohnbau- und Finanzlandesrätin Gaby Schaunig, deren Abteilungen über die Kärntner Wohnbauförderung das Bauvorhaben maßgeblich mitfinanzieren.

„In Köttmannsdorf wird deutlich, wie sozialer Wohnbau auf die unterschiedlichen Lebenssituationen eingehen und gleichzeitig die Gemeinde als Lebensraum stärken kann.“ Der neue Gebäudekomplex soll aber keinesfalls nur ein einfacher Wohnbau sein. Denn in Kooperation mit dem Hilfswerk und der Lebenshilfe sollen auch ältere Menschen und Menschen mit Behinderung ein neues Zuhause finden.

Von Familien bis Senioren
Die 27 Wohnungen sind auch für Köttmannsdorfs Bürgermeister Josef Liendl ein Gewinn: „Damit schaffen wir leistbaren Wohnraum für die unterschiedlichsten Bedürfnisse – von Familien über Senioren bis hin zu Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf.“ Die Fertigstellung der Wohnanlage ist für März 2027 geplant.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
