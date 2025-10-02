Ein leistbarer Wohnkomplex für alle Generationen

Fünf Millionen Euro nimmt die Bauvereinigung Fortschritt in die Hand und baut im Ortskern von Köttmannsdorf gleich drei neue Gebäude. „Wir schaffen hier nicht nur Wohnungen, sondern ein Quartier, das das Zusammenleben stärkt. Leistbar, barrierefrei und mitten im Ort – so sieht nachhaltige Wohnbaupolitik aus“, sagt Wohnbau- und Finanzlandesrätin Gaby Schaunig, deren Abteilungen über die Kärntner Wohnbauförderung das Bauvorhaben maßgeblich mitfinanzieren.