14-Jähriger stahl Kennzeichen und fuhr mit dem Pkw

Früh übt sich, was ein Meister werden will, hieß es früher einmal. Ob ein 14-jähriger Afghane ein super Autofahrer wird, wird sich zeigen. Der Bursch wurde erwischt, als er mit gestohlenen Kennzeichen am Wagen herumkurvte.
Am Dienstag wurden Jugendkontaktbeamte (JUKOB) während ihrer Streife in Linz auf einen parkenden PKW, welcher im Flötzerweg abgestellt war, aufmerksam. Eine Kennzeichen-Anfrage ergab, dass diese am Montag in Peuerbach gestohlen wurden.
Sofort an der Weiterfahrt gehindert
Schließlich näherten sich zwei Jugendliche dem Fahrzeug und nahmen dieses in Betrieb. Die Jugendlichen konnten von den Polizisten sofort an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Lenker, ein 14-jähriger Afghane aus Linz, und der 12-jährige Beifahrer wurden zur Polizeiinspektion Neue Heimat zur Vernehmung mit den Erziehungsberechtigten gebracht.
Um 850 Euro gekauft
Der Beschuldigte gab an, dass er das Fahrzeug am 29. September 2025 um 850 Euro erworben habe. Nach dem Fahrzeugkauf entwendete er unweit des Kaufortes die beiden Kennzeichen und brachte diese an seinem eben erworbenen Fahrzeug an. Anschließend fuhr er mit dem PKW nach Pichling, Traun und Linz, wo er von den Polizisten gestellt werden konnte und die Kennzeichen sichergestellt wurden.
Meldung ans Jugendamt
Mehrere Anzeigen und eine Meldung an das Jugendamt werden vorgelegt.
