Tempo 40 ist in Gmunden nun wieder Geschichte

Kennt sich da noch jemand aus? Der Gmundner Gemeinderat hat am Dienstagabend mehrheitlich die flächendeckende 40 km/h Verordnung aufgehoben. Es gilt wieder Tempo 50, außer in den 30er-Zonen und in den Begegnungszonen in der Innenstadt.
„Für mich ist und war der 40er im Stadtgebiet nie stimmig, und ich bin überzeugt, es hätte bessere Lösungen zur Verkehrsberuhigung gegeben. Man hat uns das Projekt damals als flächendeckenden 40iger verkauft, aber leider war es maximal ein Fleckerlteppich von 20, 30,40 und 50iger innerhalb von Tempo 40 in Gmunden“, so Gemeinderat Philipp Wiatschka von der Bürgerliste WIA-Gmunden.at | „wir für Gmunden“.
„Die aus meiner Sicht mangelhafte Umsetzung wurde schon einmal beanstandet und bringt nun endgültig das Fass zum Überlaufen: Dass wir es als Stadtgemeinde nicht geschafft haben, die Maßnahme wenigstens ordentlich und gesetzeskonform umzusetzen, ist indiskutabel.“, sagt Wiatschka: „Am Ende des Tages wurden tausende Strafmandate ohne gesetzliche Grundlage ausgestellt.“
Kommentare
