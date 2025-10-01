Tempo 40 ist in Gmunden nun wieder Geschichte

„Für mich ist und war der 40er im Stadtgebiet nie stimmig, und ich bin überzeugt, es hätte bessere Lösungen zur Verkehrsberuhigung gegeben. Man hat uns das Projekt damals als flächendeckenden 40iger verkauft, aber leider war es maximal ein Fleckerlteppich von 20, 30,40 und 50iger innerhalb von Tempo 40 in Gmunden“, so Gemeinderat Philipp Wiatschka von der Bürgerliste WIA-Gmunden.at | „wir für Gmunden“.