Abgekartetes Spiel, um Umweltprüfung zu umgehen?

Hätte UVP das Projekt gestoppt?

Der Raumordnungssprecher der Grünen, Rudolf Hemetsberger, vermutet ein abgekartetes Spiel der Projektbetreiber, um eine Prüfung zu umgehen. „Schon Widmung und Rodung der ursprünglichen rund 19 Hektar sind haarscharf an einer UVP vorbeigeschrammt. Mit der nunmehrigen Flächenvergrößerung kommt man schon sehr knapp an die 20 Hektar. Wer weiß, ob bei einer UVP das Projekt überhaupt möglich gewesen wäre?“, ärgert sich der Landtagsabgeordnete über die „Salami-Taktik“. CO