Wolf wurde mit einem Schuss von Schafen verjagt

Ruhig ist es derzeit geworden um die Wölfe in Oberösterreich. Im September gab es mit drei Sichtungen die allerwenigsten im Monatsvergleich. Doch die jüngste ist erwähnenswert, denn hier trafen Mensch und Wolf direkt aufeinander.
In Pierbach, unweit von Schönau/M., wo Mitte August zehn Schafe von einem Isegrim gerissen worden waren, schlug der Hund eines Landwirts an. Gemeinsam sahen Herrl und Hund nach dem Rechten und gleich dort nach, wo der Bauer seine 15 Kamerunschafe untergebracht hatte. Plötzlich zog der Hund aus Angst seinen Schweif ein – er hatte den Wolf gewittert, ehe er noch ins Sichtfeld geraten war.
Mehrere Isegrims unterwegs
Dann entdeckte der Landwirt in der Nähe der Schafe das Raubtier und reagierte sofort. Der Mühlviertler griff zu seiner Schreckschusspistole und feuerte einen Schuss ab. Das reichte, um den Wolf so zu vergrämen, dass dieser den Rückzug antrat und sich trollte. Ob das Raubtier von Pierbach auch jenes war, das etwa 500 Meter entfernt in Schönau die zehn Schafe gerissen hatte, ist unklar. In dieser Region sind bekanntlich ständig mehrere Isegrims unterwegs.
Jede Sichtung und jeder Rissverdacht soll gemeldet werden. Diese Basis ist wichtig für rasche und gezielte Handlungen.
Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP)
Keine Abschusserlaubnis
Da es keinen neuerlichen Schaden gab, gibt es für den „Schadwolf“ von Pierbach keine Abschusserlaubnis. Denn anders als bei „Risikowölfen“, die seit der Neuerung der Wolfsverordnung auch ohne zweifache Vergrämung sofort abgeschossen werden dürfen, braucht es bei „Schadwölfen“ weiterhin eine vorherige Abschusserlaubnis. In Pierbach und Umgebung wird laut dem Büro von Agarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) nach dem Vorfall das weitere Verhalten des Tieres genau beobachtet.
