Wolf wurde mit einem Schuss von Schafen verjagt

Mehrere Isegrims unterwegs

Dann entdeckte der Landwirt in der Nähe der Schafe das Raubtier und reagierte sofort. Der Mühlviertler griff zu seiner Schreckschusspistole und feuerte einen Schuss ab. Das reichte, um den Wolf so zu vergrämen, dass dieser den Rückzug antrat und sich trollte. Ob das Raubtier von Pierbach auch jenes war, das etwa 500 Meter entfernt in Schönau die zehn Schafe gerissen hatte, ist unklar. In dieser Region sind bekanntlich ständig mehrere Isegrims unterwegs.