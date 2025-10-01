Arme Schweine und Kälber: Mehr als 60 Anzeigen

Kälber waren elf Stunden unterwegs

Ein weiterer Tiertransporter führte vormittags einen Tiertransport mit rund 50 Kälbern vom Bezirk Grieskirchen in den Bezirk St.Veit an der Glan durch. Zwei der Kälber wurden an der Abladestelle nicht angenommen und wurden ohne Versorgung wieder zurück nach Oberösterreich verbracht. Zusätzlich wurde noch ein Umweg von etwa 1,5 Stunden in Kauf genommen, um eine Palette Steinplatten abzuholen. Die zwei Kälber waren dadurch etwa elf Stunden ohne dementsprechende Versorgung unterwegs.