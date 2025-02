Logistik-Spezialist hat die Poleposition im Visier

Umsatz erstmals über 45 Millionen Euro

„Wir wollen Weltmarktführer in der Nische maßgeschneiderter Intralogistiklösungen werden“, sagt Thomas Schwingshandl, der das gleichnamige Unternehmen mit Sitz in Holzhausen gegründet hat. Seit dem Vorjahr hält die europäische Beteiligungsgesellschaft IK Partners die Mehrheit am Intralogistik-Experten. Und der Zukauf erweist sich als guter Griff. So stieg der Umsatz im Vorjahr erstmals über die 45-Millionen-Euro-Marke. Für heuer erwartet man sich einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro, bis 2029 soll er auf rund 90 Millionen Euro steigen.