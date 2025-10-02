Blick in die Geschichte: Als Vorarlberg brannte

Hirt sah Feuer in Fraxern als erster

Lange Trockenheit, Föhnstürme, Hantieren mit offenem Licht, besonders aber die noch schwelende Asche in den Öfen gelten als hauptsächliche Ursachen für die weit um sich greifenden Brände. So geschehen am „Kilbenmontag“, dem 10. September 1761, in Fraxern. „Eine Magd hatte die Asche auf den Estrich hinaufgetragen, noch mottende Glut wurde zur Ursache des Brandes.“ Dür beschreibt den Ausbruch des Fraxner Feuers recht plastisch. „Statt ’blauenzumachen’ war das Männervolk auf die Hohe Kugel gestiegen, die Streu zu mähen. Wie man in der eifrigsten Arbeit war, rief ein Geishirt: ’Fürio! Es brennt in Fraxern!’ Anfangs wollten die Leute ihm nicht glauben und drohten mit Schlägen. Allein man musste sich leider überzeugen, daß er die Wahrheit sage. (...) Der Föhn hatte zuvor die Häuser recht ausgetrocknet und nun trieb er die Feuersfluten über dieselben hin, daß in kurzer Zeit das ganze Unterdorf (...), im Ganzen über 20 Haus-Nr. (...) total niederbrannten.“