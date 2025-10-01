Papst: „Unmenschliche“ Behandlung von Migranten

US-Präsident Donald Trump plant, eine Rekordzahl von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus den USA abzuschieben. Er begründet dies mit der hohen Zahl illegaler Grenzübertritte unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden. Zudem finden seit Monaten Razzien gegen Migranten in Los Angeles, aber auch in anderen Städten wie Chicago und Washington statt, immer wieder kommt es zu zahlreichen Festnahmen. Besonders das Vorgehen der Bundesbehörde ICE, die dem Heimatschutzministerium untersteht, sorgt bei Menschen- und Bürgerrechtlern für Entsetzen.