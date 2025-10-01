Die Energie-Revolution beginnt in Österreich

Fördercall nur noch für kurze Zeit verfügbar

Wer früh handelt, kann sich umfassende Förderung sichern – die Chance könnte einmalig sein, denn was das nächste Jahr bringt, lässt sich heute nicht vorhersagen. Gerade jetzt lohnt sich die Investition in eine eigene PV-Anlage doppelt: Die Förderung senkt die Investitionskosten spürbar, gleichzeitig sinken die Stromkosten massiv – vor allem, wenn ein hoher Anteil des erzeugten Stroms selbst verbraucht wird. Dazu kommt ein weiterer Vorteil: Die Immobilie gewinnt an Wert, und Haushalte werden unabhängiger von schwankenden Energiepreisen. Ein PV-Speicher im Paket sorgt dafür, dass Strom auch nachts oder bei Netzausfällen zur Verfügung steht – ein Stück Souveränität in unsicheren Zeiten.