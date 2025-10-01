Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öko-Offensive

Die Energie-Revolution beginnt in Österreich

Krone Sonne
01.10.2025 09:46
Promotion
(Bild: Thomas Horwath)

Am 8. Oktober startet der nächste Fördercall für PV-Anlagen – wer jetzt zuschlägt, kann sich Zuschüsse sichern. Früh handeln heißt: günstigere Strompreise und maximale Unabhängigkeit

Die Preise für Strom, Heizen und Mobilität steigen rasant – das spüren Haushalte jeden Monat deutlich. Energiepreise explodieren, viele Familien und Alleinstehende kämpfen darum, die steigenden Kosten zu stemmen. In der öffentlichen Debatte werden daher faire Netzkostenverteilung, Preisobergrenzen und Energiesozialtarife gefordert – besonders einkommensschwache Haushalte sollen nicht abgehängt werden. Während politische Diskussionen noch laufen, eröffnet sich für die Haushalte eine konkrete Möglichkeit, selbst aktiv zu werden: Am 8. Oktober startet der neue Fördercall für PV-Komplettpakete inklusive Speicher.

Fördercall nur noch für kurze Zeit verfügbar
 Wer früh handelt, kann sich umfassende Förderung sichern – die Chance könnte einmalig sein, denn was das nächste Jahr bringt, lässt sich heute nicht vorhersagen. Gerade jetzt lohnt sich die Investition in eine eigene PV-Anlage doppelt: Die Förderung senkt die Investitionskosten spürbar, gleichzeitig sinken die Stromkosten massiv – vor allem, wenn ein hoher Anteil des erzeugten Stroms selbst verbraucht wird. Dazu kommt ein weiterer Vorteil: Die Immobilie gewinnt an Wert, und Haushalte werden unabhängiger von schwankenden Energiepreisen. Ein PV-Speicher im Paket sorgt dafür, dass Strom auch nachts oder bei Netzausfällen zur Verfügung steht – ein Stück Souveränität in unsicheren Zeiten.

Für eine erfolgreiche Teilnahme am Fördercall ist frühzeitige Planung unerlässlich. Die Bestellung von Modulen, technische Abklärungen oder statische Vorarbeiten brauchen Zeit – wer wartet, riskiert, dass die PV-Anlage nicht rechtzeitig fertig wird und Fördergelder verloren gehen. Die Erfahrung zeigt: Die Mittel sind begrenzt, und wer zu lange zögert, geht leer aus. Photovoltaikanlagen sind keine Spielerei, sondern bewährte Technologie: langlebig, robust und zuverlässig über Jahrzehnte. Mit eigener Stromproduktion sichern sich Haushalte planbare Kosten, Schutz vor Preisschocks und ein Stück Unabhängigkeit von politischen oder geopolitischen Krisen.

(Bild: Thomas Horwath)

Solarboom nimmt in Österreich weiter Fahrt auf
Genau hier setzt Krone Sonne an: Mit über 4000 erfolgreich umgesetzten PV-Anlagen österreichweit, attraktiven Preisen, aktuellen Förderungen und PV-Komplettlösungen, die Photovoltaikanlagen, Speicher und Notstrom kombinieren, gibt es für jede Haushaltsgröße die passende Lösung. Noch nie war der Andrang auf Photovoltaik so groß wie jetzt. Österreich hat zuletzt fast 50 Millionen Euro für Sonnenstrom bereitgestellt – ein Rekordwert, der den massiven Ausbau unterstreicht.

Eine PV-Anlage lohnt sich – jetzt handeln

  • PV-Erzeugung für 6-8 ct/kWh – für 25 Jahre
  • 70 Prozent weniger Netzbezug durch PV-Anlage + Speicher
  • Langfristige und effiziente Energieunabhängigkeit statt steigender und unberechenbarer Stromrechnungen
  • PV-Komplettservice durch fachgerechte Beratung, Drohneneinsatz über jedem Dach bis zur Installation der PV-Anlage und Übernahme der kompletten Förderabwicklung – alles aus einer Hand

Wer jetzt handelt, profitiert nicht nur von günstigeren Stromkosten, sondern gewinnt auch ein unbezahlbares Gefühl von Sicherheit – und verpasst garantiert nicht das neue Normal, das immer mehr in Österreich lebende Menschen erfahren.

Maximale Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit
Der 8. Oktober könnte so zum Wendepunkt für die persönliche Energiezukunft werden: Wer jetzt investiert, sichert sich staatliche Unterstützung, langfristige Planungssicherheit und maximale Unabhängigkeit. Es ist die Gelegenheit, einen entscheidenden Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und einem eigenen Stromkreislauf zu setzen. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.

Porträt von Promotion
Promotion
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
247.136 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.293 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Formel 1
Formel 1: Neue Strecke bricht bereits alle Rekorde
117.690 mal gelesen
Die Formel 1 gastiert 2026 in Madrid.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1670 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1172 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Krone Sonne
Öko-Offensive
Die Energie-Revolution beginnt in Österreich
Von VBG bis ins BGLD
Österreich setzt auf Photovoltaik
Wusstest du, dass …
Man mit Krone Sonne Freiheit & Sicherheit gewinnt?
Öko-Offensive
Je mehr Sonne, desto niedrigere Stromkosten!
Förderung für PV
Jetzt noch die letzten Zuschüsse sichern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf