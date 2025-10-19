Allerletzte Chance für PV-Förderung

Bundesförderung noch bis 22. Oktober sichern

Das Vorteilhafte daran – die Bundesförderung unterstützt diese Investition mit bis zu 160 Euro pro Kilowattpeak für die jeweilige PV-Anlage und zusätzlich noch mit bis zu 150 Euro pro Kilowattstunde für einen Speicher – so kann die Gesamtersparnis auf bis zu 4000 Euro gesteigert werden. Aktuell und bis inklusive 22. Oktober findet der letzte Fördercall des Jahres statt! Was es zu bedenken gibt – eine Fortsetzung des Förderprogramms im nächsten Jahr ist noch völlig offen. Die Nachfrage nach den solaren Kraftwerken war die letzten Wochen wenig überraschend sehr groß – und jetzt gibt es noch eine Chance, ebenfalls eine Förderzusage zu erlangen und mehrere tausend (!) Euro einzusparen. Bei Bestellung starten die Experten von Krone Sonne jedenfalls sofort mit der Auftragsabwicklung und bei einer schnellen Rückmeldung des Netzbetreibers wird direkt noch ein Förderticket für die Anmelder gezogen.