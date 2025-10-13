Letzte Chance auf PV-Förderung

Doch die finanzielle Unterstützung ist nur ein Argument. Ein Batteriespeicher bringt langfristige Vorteile, die weit über die Förderung hinausgehen. Er sorgt für Unabhängigkeit von den schwankenden Strompreisen am Markt und macht den Haushalt planbarer. Die Chance auf bis zu 4000 Euro Förderung für eine PV-Anlage mit Speicher läuft noch, aber nicht mehr lange: Bestellungen bis zum 22. Oktober können jetzt noch eingereicht werden und profitieren von der Förderrunde. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.