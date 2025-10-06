Allerletzte Frist für PV Förderungen

Jetzt heißt es schnell sein und nicht mehr zögern! Denn bei rechtzeitiger Bestellung lässt sich die vielleicht letzte Förderung noch sichern, um dann unbeschwert Sonne zu tanken!
Schockwellen rollen durch Österreich! Denn die Energiekosten steigen unaufhaltsam. Strom, Heizen, Mobilität – immer mehr Haushalte geraten an ihre finanziellen Grenzen. Doch während Politik und Wirtschaft über Preisbremsen, soziale Tarife und faire Netzkosten diskutieren, gibt es für viele Österreicherinnen und Österreicher längst eine konkrete Lösung: eigene Stromproduktion mit Photovoltaik – und das am besten mit einem perfekt abgestimmten Speicher. Und hier leuchtet der Punkt Sicherheit durch Erfahrung – und zwar durch absolute Profis aus der jeweiligen Region für alle Kunden und Kundinnen, die sich für den Schritt in die Unabhängigkeit entscheiden.
Unser neues PUR-Angebot macht die eigene Photovoltaikanlage noch leistbarer:
Immer wieder wird behauptet, dass Speicheranlagen ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Doch die Praxis zeigt das Gegenteil: Mit den richtigen Partnern sind diese Sorgen unbegründet. Krone Sonne hat bereits Tausende Anlagen österreichweit erfolgreich installiert – mit geprüften Komponenten führender Hersteller und durch regionale Installationsprofis. Das bedeutet nicht nur höchste Qualität und Sicherheit, sondern auch eine Wertschöpfung, die vor Ort bleibt. Wer sich für Krone Sonne entscheidet, stärkt also nicht nur die eigene Unabhängigkeit, sondern tut gleichzeitig etwas Gutes für die eigene Region. Brandgefahr durch Speicher? Ein theoretisches Schreckgespenst, das bei professioneller Planung, fachgerechter Installation und qualitativ hochwertigen Komponenten keinen Platz im Herzen hat.
Mehr Unabhängigkeit, weniger Stromkosten
Die Vorteile sind jedenfalls handfest und wasserdicht: Mit einer modernen PV-Anlage samt Speicher können Haushalte bis zu 70 Prozent ihres eigenen Strombedarfs decken. Der Netzstrombezug sinkt erheblich – und mit ihm die monatliche Rechnung. Viele Anlagen amortisieren sich bereits nach acht bis zehn Jahren. Danach fließt der Sonnenstrom praktisch gratis. Und das Beste an diesen Installationen: Bei Krone Sonne müssen Sie sich um nichts kümmern. Hier noch einmal auf einen Blick:
So einfach war der Weg zur eigenen Energie also noch nie – und gleichzeitig unterstützt man Fachbetriebe aus der eigenen Umgebung.
Jetzt handeln – bevor es endgültig zu spät ist
Am 8. Oktober startet der nächste große Fördercall für PV-Komplettpakete mit Speicher. Die Mittel sind erfahrungsgemäß schnell ausgeschöpft. Wer jetzt handelt, sichert sich nicht nur attraktive Zuschüsse, sondern auch langfristige Preisstabilität und maximale Unabhängigkeit von volatilen Strommärkten.
Fazit: Während viele über steigende Energiepreise klagen, nutzen immer mehr Haushalte ihre Chance, machen sich mit einer PV-Anlage von Krone Sonne unabhängig, sichern sich gegen Preisschocks ab und setzen auf eine Technologie, die sich tausendfach bewährt hat. Also möge sich jeder einen Ruck geben: Sofort bestellen, zurücklehnen, Sonne tanken. Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.