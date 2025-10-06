Allerletzte Frist für PV Förderungen

Immer wieder wird behauptet, dass Speicheranlagen ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Doch die Praxis zeigt das Gegenteil: Mit den richtigen Partnern sind diese Sorgen unbegründet. Krone Sonne hat bereits Tausende Anlagen österreichweit erfolgreich installiert – mit geprüften Komponenten führender Hersteller und durch regionale Installationsprofis. Das bedeutet nicht nur höchste Qualität und Sicherheit, sondern auch eine Wertschöpfung, die vor Ort bleibt. Wer sich für Krone Sonne entscheidet, stärkt also nicht nur die eigene Unabhängigkeit, sondern tut gleichzeitig etwas Gutes für die eigene Region. Brandgefahr durch Speicher? Ein theoretisches Schreckgespenst, das bei professioneller Planung, fachgerechter Installation und qualitativ hochwertigen Komponenten keinen Platz im Herzen hat.