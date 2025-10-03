Seitensprung? Bursche verpasst Freundin Bauchstich

Lange Liste an psychischen Erkrankungen

Vor Gericht wirkte der 17-Jährige klein, korpulent, fast kindlich. Er sollte eigentlich Medikamente gegen seine psychischen Erkrankungen nehmen; die hatte er aber Monate vor der Tat selbst abgesetzt. „Ich wurde von denen immer so müde“, erklärte er. Tatsächlich leidet er an ADHS, Legasthenie, einer beginnenden dissozialen Persönlichkeitsstörung und noch weiteren psychischen Erkrankungen. Schon zweimal soll er in Anwesenheit der Familie ein Messer gezückt haben. Bei seiner Mutter soll er nicht mehr wohnen, weil er angeblich eine Gefahr für seine kleine Schwester ist.