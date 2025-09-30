Vorteilswelt
Mehrfach angezeigt

Mann kam betrunken und unter Drogen zur Polizei

Oberösterreich
30.09.2025 19:22
Der 36-Jährige wurde bei einer Polizeiinspektion vorstellig – betrunken und unter ...
Der 36-Jährige wurde bei einer Polizeiinspektion vorstellig – betrunken und unter Drogeneinfluss. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Mit seinem Auto fuhr ein 36-Jähriger in Suben in Oberösterreich wegen eines persönlichen Anliegens zur Polizei. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Mann alkoholisiert war und unter Drogen stand. Er wird mehrfach angezeigt.

Am Dienstag gegen 10.10 Uhr wurde der 36-jährige polnische Staatsbürger aus dem Bezirk Schärding bei der Polizeiinspektion Suben vorstellig. Dabei konnten die Beamten leichten Alkoholgeruch sowie Symptome einer Beeinträchtigung mit Suchtmitteln wahrnehmen. Er gab zu, selbstständig mit dem Pkw zur Polizeiinspektion gefahren zu sein. Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 0,88 Promille positiv.

Auch freiwilliger Urintest positiv
Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Da aufgrund der Symptome eine Beeinträchtigung durch Suchtgift nicht ausgeschlossen werden konnte, führte der 36-Jährige einen freiwilligen Urintest durch, der positiv verlief. Er wurde in weiterer Folge zur klinischen Untersuchung aufgefordert und belehrt. Bei der Untersuchung stellte der Amtsarzt die Fahruntauglichkeit des Lenkers fest. Er wird mehrfach angezeigt.

Oberösterreich

