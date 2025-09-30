Mann kam betrunken und unter Drogen zur Polizei

Auch freiwilliger Urintest positiv

Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Da aufgrund der Symptome eine Beeinträchtigung durch Suchtgift nicht ausgeschlossen werden konnte, führte der 36-Jährige einen freiwilligen Urintest durch, der positiv verlief. Er wurde in weiterer Folge zur klinischen Untersuchung aufgefordert und belehrt. Bei der Untersuchung stellte der Amtsarzt die Fahruntauglichkeit des Lenkers fest. Er wird mehrfach angezeigt.