In Schlangenlinien mit Pkw vor Polizei geflüchtet

Weiterfahrt untersagt

Der Lenker, ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land, hatte 1,4 Promille. Dem Schluckspecht wurde die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein vorläufig abgenommen.



Noch zwei Scheine wurden „gezupft“

Bei den Schwerpunktkontrollen wurde einem weiteren Fahrzeuglenker aufgrund von Alkoholkonsum die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Einem weiteren Lenker wurde aufgrund Überschreitung der 0,5 Promillegrenze die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden zusätzlich drei Organmandate ausgestellt und acht weitere Übertretungen angezeigt.