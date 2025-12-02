In Schlangenlinien mit Pkw vor Polizei geflüchtet

Bei einem nächtlichen Planquadrat im Bezirk Wels-Land erwischten die Polizisten einen stockbetrunkenen Lkw-Lenker, der noch versuchte, ihnen trotz Schlangenlinien davonzufahren. Der Berufsfahrer musste seinen Schein abgeben, war aber nicht der einzige in dieser Nacht.
Um 0.45 Uhr wurden Polizisten bei Schwerpunktkontrollen im Bezirk Wels-Land in Sattledt auf einen entgegenkommenden Lkw aufmerksam, der deutlich zu schnell unterwegs war. Unter Verwendung von Blaulicht und Signalhorn konnte der in Schlangenlinien, immer wieder vom Fahrstreifen abkommende, Lastwagen nach kurzer Verfolgungsjagd an einer auf Rotlicht geschalteten Ampelkreuzung angehalten werden.
Weiterfahrt untersagt
Der Lenker, ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land, hatte 1,4 Promille. Dem Schluckspecht wurde die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein vorläufig abgenommen.
Noch zwei Scheine wurden „gezupft“
Bei den Schwerpunktkontrollen wurde einem weiteren Fahrzeuglenker aufgrund von Alkoholkonsum die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Einem weiteren Lenker wurde aufgrund Überschreitung der 0,5 Promillegrenze die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden zusätzlich drei Organmandate ausgestellt und acht weitere Übertretungen angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.