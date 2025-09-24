Wirtz erklärt Formtief: „Kostet zu viel Kraft“

150 Millionen Euro zahlte der FC Liverpool im Sommer für die Dienste von Florian Wirtz, bislang blieb der Deutsche jedoch hinter den hohen Erwartungen zurück. Für seine Startschwierigkeiten fand der 22-jährige nun Antworten von Trainer Arne Slot.
„Er meinte, dass es daran liegen kann, dass wir viel pressen und ich viel laufen“, erklärte Wirtz im Interview mit „Sky Sports News“. Dies führe dann dazu, dass er in den Offensivaktionen zu wenig Kraft hätte. „Das braucht viel Kraft und Energie, die mir dann fehlt, wenn ich den Ball habe“, so Wirtz.
Macht Ablösesumme zu viel Druck?
Ob die hohe Ablösesumme zu großen Druck auf den jungen Spieler ausübe, verneinte Wirtz. „Es ist so, wie es ist. Das wird im Moment einfach für Spieler gezahlt“, meinte der 22-jährige gelassen. Trainer Arne Slot habe ihm zusätzlich versichert, dass er von lauter Spielern umgeben sei, die „genauso viel“ kosten würden. Wirtz blicke zuversichtlich in die Zukunft. „Mit mehr Spielen werde ich fitter und bin dann mit Ball erholt genug, um dann Gas zu geben.“
Liverpool gut in Form
Der Deutsche wartet nun weiterhin auf seinen ersten Torerfolg im Liverpool-Trikot, auch wenn es für die „Reds“ ohne seine Tore trotzdem gut laufe. In der Premier League steht man mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins, im Carabao Cup zog man am Dienstag-Abend ins Achtelfinale ein und in der Champions League feierte man einen 3:2-Auftaktsieg gegen Atletico Madrid. Die einzige Saisonniederlage musste man ausgerechnet im Community Shield gegen Crystal Palace und Oliver Glasner hinnehmen.
