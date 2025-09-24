Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Antwort an Kritiker

Wirtz erklärt Formtief: „Kostet zu viel Kraft“

Fußball International
24.09.2025 11:28
Florian Wirtz erlebt noch Startschwierigkeiten beim FC Liverpool.
Florian Wirtz erlebt noch Startschwierigkeiten beim FC Liverpool.(Bild: AP/Rui Vieira)

150 Millionen Euro zahlte der FC Liverpool im Sommer für die Dienste von Florian Wirtz, bislang blieb der Deutsche jedoch hinter den hohen Erwartungen zurück. Für seine Startschwierigkeiten fand der 22-jährige nun Antworten von Trainer Arne Slot.

0 Kommentare

„Er meinte, dass es daran liegen kann, dass wir viel pressen und ich viel laufen“, erklärte Wirtz im Interview mit „Sky Sports News“. Dies führe dann dazu, dass er in den Offensivaktionen zu wenig Kraft hätte. „Das braucht viel Kraft und Energie, die mir dann fehlt, wenn ich den Ball habe“, so Wirtz.

Liverpool-Trainer Arne Slot
Liverpool-Trainer Arne Slot(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Macht Ablösesumme zu viel Druck?
Ob die hohe Ablösesumme zu großen Druck auf den jungen Spieler ausübe, verneinte Wirtz. „Es ist so, wie es ist. Das wird im Moment einfach für Spieler gezahlt“, meinte der 22-jährige gelassen. Trainer Arne Slot habe ihm zusätzlich versichert, dass er von lauter Spielern umgeben sei, die „genauso viel“ kosten würden. Wirtz blicke zuversichtlich in die Zukunft. „Mit mehr Spielen werde ich fitter und bin dann mit Ball erholt genug, um dann Gas zu geben.“

Liverpool gut in Form
Der Deutsche wartet nun weiterhin auf seinen ersten Torerfolg im Liverpool-Trikot, auch wenn es für die „Reds“ ohne seine Tore trotzdem gut laufe. In der Premier League steht man mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins, im Carabao Cup zog man am Dienstag-Abend ins Achtelfinale ein und in der Champions League feierte man einen 3:2-Auftaktsieg gegen Atletico Madrid. Die einzige Saisonniederlage musste man ausgerechnet im Community Shield gegen Crystal Palace und Oliver Glasner hinnehmen.

Porträt von Paul Kovaricek
Paul Kovaricek
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
213.837 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
183.533 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.542 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2016 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1805 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1707 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Antwort an Kritiker
Wirtz erklärt Formtief: „Kostet zu viel Kraft“
Foto von Treffen
„Historische WM“: Nächste Revolution im Fußball?
Auch Schiri im Fokus
„Enorm ungerecht“: Mourinho kocht nach Heim-Debüt
„Erde eine Karotte“
Skurrile Postings! Boniface zum Rapport gerufen
Klausel beim FC Bayern
Spektakulärer Kane-Wechsel? „Er ist willkommen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf