Wirtz erklärt Formtief: „Kostet zu viel Kraft“

Macht Ablösesumme zu viel Druck?

Ob die hohe Ablösesumme zu großen Druck auf den jungen Spieler ausübe, verneinte Wirtz. „Es ist so, wie es ist. Das wird im Moment einfach für Spieler gezahlt“, meinte der 22-jährige gelassen. Trainer Arne Slot habe ihm zusätzlich versichert, dass er von lauter Spielern umgeben sei, die „genauso viel“ kosten würden. Wirtz blicke zuversichtlich in die Zukunft. „Mit mehr Spielen werde ich fitter und bin dann mit Ball erholt genug, um dann Gas zu geben.“