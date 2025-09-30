Pensionistin mit Auto gegen Baum geschleudert

Mit Bergescheren befreit

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die 77-Jährige mit ihrem Pkw die Böschung hinunter. Die eingeklemmte Lenkerin verletzte sich dabei schwer und musste von der Feuerwehr mit Bergescheren aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der notärztlichen Versorgung wurde die 77-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.