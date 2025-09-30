Pensionistin mit Auto gegen Baum geschleudert

Eine 77-jährige Innviertlerin wurde bei einem schweren Verkehrsunfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Nur mithilfe von einem schweren Gerät konnte die Pensionistin von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Sie wurde mit dem Notarzthelikopter in ein Krankenhaus geflogen.
Ein schlimmer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 6.50 Uhr. Eine 77-Jährige aus Mettmach fuhr mit ihrem Pkw entlang der Oberinnviertler Landesstraße in Richtung Aspach. Im dortigen Gemeindegebiet geriet die Lenkerin in einer abschüssigen Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum.
Mit Bergescheren befreit
Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die 77-Jährige mit ihrem Pkw die Böschung hinunter. Die eingeklemmte Lenkerin verletzte sich dabei schwer und musste von der Feuerwehr mit Bergescheren aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der notärztlichen Versorgung wurde die 77-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
