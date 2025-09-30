Vorteilswelt
Schwer verletzt

Pensionistin mit Auto gegen Baum geschleudert

Oberösterreich
30.09.2025 13:04
Die Dame kam mit dem Hubschrauber ins Spital. (Symbolbild)
Eine 77-jährige Innviertlerin wurde bei einem schweren Verkehrsunfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Nur mithilfe von einem schweren Gerät konnte die Pensionistin von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Sie wurde mit dem Notarzthelikopter in ein Krankenhaus geflogen.

Ein schlimmer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 6.50 Uhr. Eine 77-Jährige aus Mettmach fuhr mit ihrem Pkw entlang der Oberinnviertler Landesstraße in Richtung Aspach. Im dortigen Gemeindegebiet geriet die Lenkerin in einer abschüssigen Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum.

Lesen Sie auch:
Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert
Festnahme
Diebstahl in Discounter endete in einer Schlägerei
30.09.2025

Mit Bergescheren befreit
Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die 77-Jährige mit ihrem Pkw die Böschung hinunter. Die eingeklemmte Lenkerin verletzte sich dabei schwer und musste von der Feuerwehr mit Bergescheren aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der notärztlichen Versorgung wurde die 77-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Im Lebensmittelhandel
Durch Unimarkt-Aus steigt die Marktkonzentration
Schwer verletzt
Pensionistin mit Auto gegen Baum geschleudert
„Feel Good Energie“
Österreichs erster Gen Z Stromtarif ist da
Donaupokal-Catchen
Festzelt wird für einen Abend zur Wrestlingarena
Krone Plus Logo
Angeln bleibt männlich
Leidenschaft am Haken ist auch oft Gratwanderung
