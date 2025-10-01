Houthi griffen Frachter mit Marschflugkörper an

Houthi-Seeblockade wegen Gaza-Krieg

Die jemenitischen Kämpfer, die weite Teile Jemens kontrollieren, haben seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 Dutzende Handelsschiffe im Roten Meer mit angeblichem Bezug zu Israel angegriffen. Erklärtes Ziel ist dabei die Unterstützung der Hamas im Gazastreifen. Diese wird wie die Houthi-Miliz vom Iran unterstützt. Die Angriffe haben massive Auswirkungen auf den Seehandel, weil viele Reedereien die gefährliche Route meiden und dafür lange Umwege in Kauf nehmen müssen.