Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besatzung gerettet

Houthi griffen Frachter mit Marschflugkörper an

Ausland
01.10.2025 07:34
Dichte Rauchwolken über dem Transportschiff – die Crew musste möglichst rasch von Bord.
Dichte Rauchwolken über dem Transportschiff – die Crew musste möglichst rasch von Bord.(Bild: Indische Marine, Krone KREATIV)

Ein unter niederländischer Flagge fahrendes Frachtschiff steht nach der Explosion eines Sprengsatzes im Golf von Aden in Flammen und treibt manövrierunfähig im Meer. Die Besatzung – darunter zwei verletzte Personene – konnte gerettet werden. Der Anfangsverdacht hat sich bestätigt, denn die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz bekennt sich zu dem Angriff.

0 Kommentare

Die Minervagracht sei von einem Marschflugkörper getroffen worden, teilte ein Sprecher der jemenitischen Rebellen mit. Nun drohe das Schiff, zu versinken. Der Frachter war am Montag vor der Küste von Dschibuti ohne Ladung unterwegs gewesen, als sich die Explosion ereignete. Das Schiff sei erheblich beschädigt worden, teilte die in Amsterdam ansässige Reederei Spliethoff mit.

Man arbeite mit internationalen Behörden und Experten an der Bergung. Der Großteil der 19-köpfigen Besatzung wurde auf eine griechische und eine französische Fregatte gebracht. Der Zustand eines Verletzten sei stabil sei. Der zweite Verletzte sei per Hubschrauber evakuiert worden. Alle Besatzungsmitglieder sind demnach inzwischen in Dschibuti eingetroffen.

Lesen Sie auch:
Dichte Rauchwolken über dem Transportschiff – die Crew musste möglichst rasch von Bord.
Schwer beschädigt
Niederländischer Frachter nach Explosion evakuiert
29.09.2025
Heftige Explosionen
Israel wirft Bomben auf Jemens Hauptstadt
25.09.2025
Video aufgetaucht
Frachter-Crew in der Gewalt der Houthi-Miliz
29.07.2025

Houthi-Seeblockade wegen Gaza-Krieg
Die jemenitischen Kämpfer, die weite Teile Jemens kontrollieren, haben seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 Dutzende Handelsschiffe im Roten Meer mit angeblichem Bezug zu Israel angegriffen. Erklärtes Ziel ist dabei die Unterstützung der Hamas im Gazastreifen. Diese wird wie die Houthi-Miliz vom Iran unterstützt. Die Angriffe haben massive Auswirkungen auf den Seehandel, weil viele Reedereien die gefährliche Route meiden und dafür lange Umwege in Kauf nehmen müssen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf