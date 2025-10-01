Erfrischend

Vorteilswelt
01.10.2025 07:44
„Krone"-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über Fußball-Klub Kairat Almaty und die Champions League.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über Fußball-Klub Kairat Almaty und die Champions League.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Vyacheslav OSELEDKO)
Eine Szene zum Schmunzeln. Bei der Champions Tour der Springreiter in Schönbrunn klärte im VIP-Klub ein Mädchen ihren kleinen Bruder auf: „Kennst du Louis Vuitton? Das ist die teuerste Marke – Mama und ich tragen das!“

Ein teures Vergnügen. Sneaker kosten rund 1000 Euro, Handtaschen einiges mehr. Stars von Real Madrid können sich den Luxus locker leisten, doch die Kicker-Millionäre bekommen die edlen Rucksäcke und Gürtel umsonst. Weil eine Partnerschaft zwischen Real und dem französischen Label die Imagewerte beider Seiten stärken soll ...

Montag landeten Reals Profis mit ihren 3000-Euro-Trolleys in Kasachstan, Almaty empfing sie in landestypischen Kostümen, mit Volksliedern und Aufmerksamkeiten. Die Begeisterung war derart groß, dass die Polizei überall für Ordnung sorgen musste. Überraschungen wie Kairat Almaty beleben die Champions League, alleine weil die „Exoten“ neue und erfrischende Storys liefern. Bei Kairat hat der erst 17-jährige Dastan Satpaev mit 1,8 Millionen Euro den höchsten Marktwert, bei Real führen Jude Bellingham und Kylian Mbappé mit jeweils 180 Millionen Euro das Ranking an. Das macht den Fußball-Reiz aus, die Herangehensweise ist allerdings unterschiedlich. Während für Mbappé & Co. eine Reise nach Kasachstan eher unter die Kategorie lästige Verpflichtung fällt, erleben die Kairat-Akteure in der Königsklasse schönste Eindrücke – daran ändert auch die gestrige 0:5-Niederlage nichts.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
