Erfrischend

Montag landeten Reals Profis mit ihren 3000-Euro-Trolleys in Kasachstan, Almaty empfing sie in landestypischen Kostümen, mit Volksliedern und Aufmerksamkeiten. Die Begeisterung war derart groß, dass die Polizei überall für Ordnung sorgen musste. Überraschungen wie Kairat Almaty beleben die Champions League, alleine weil die „Exoten“ neue und erfrischende Storys liefern. Bei Kairat hat der erst 17-jährige Dastan Satpaev mit 1,8 Millionen Euro den höchsten Marktwert, bei Real führen Jude Bellingham und Kylian Mbappé mit jeweils 180 Millionen Euro das Ranking an. Das macht den Fußball-Reiz aus, die Herangehensweise ist allerdings unterschiedlich. Während für Mbappé & Co. eine Reise nach Kasachstan eher unter die Kategorie lästige Verpflichtung fällt, erleben die Kairat-Akteure in der Königsklasse schönste Eindrücke – daran ändert auch die gestrige 0:5-Niederlage nichts.